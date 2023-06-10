İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı İş İnsanları Yapı Kooperatifi tarafından Örnekköy'de inşa edilen toplu konut inşaatında eksik demir ve hatalı beton kullanıldığının ortaya çıkması, kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü.

BÜYÜK SORUMSUZLUK

6 Şubat'ta binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir ortamda halen yapımı süren inşaatlarda eksik malzeme kullanılmış olması skandal olarak nitelendirildi. Yaşanan şok gelişmenin ardından Karşıyaka Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerinin projeye aykırı imalat yapılan inşaatları mühürlediği ortaya çıktı.

DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın gündeme getirdiği olayla ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı.

EKİPLER MÜHLÜRLEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın inşaatlara ilişkin uzman raporu hazırladığı, ayrıntılı değerlendirmenin ardından Karşıyaka Belediyesi'ne resmi yazıyla durumu bildirdiği öğrenildi. Karşıyaka Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerinin ise inşaatla ilgili mühürleme işlemi yaptığı belirlendi.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, konunun ilçe belediyesi olarak kendilerinden bağımsız geliştiğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'ndan resmi yazı geldiğini belirten Tugay: "Doğrudan İmar Müdürlüğü'müze gelen bu yazı devam eden inşaatın durumuna ilişkindi. Raporda ayrıntılı tespit ve değerlendirmeler bulunuyordu. Biz de Karşıyaka Belediyesi olarak üst kurum olan Büyükşehir'den gelen yazının gereğini yaptık. Ekiplerimiz inşaat alanına giderek kooperatif tarafından yapılan imalatları inceleyerek mühürleme işlemini yaptı." diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ İNAN NE DEMİŞTİ?

İnşaatlarda eksik demir ve hatalı beton kullanıldığına ilişkin skandal AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın yaptığı açıklama ile ortaya çıkmıştı. İnan twetter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sözde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili biraz konuşalım. Proje CHP İzmir İl Başkanının kurucusu olduğu Yapı Kooperatifi aracılığıyla yürüyor. İlk fiyasko burada başlıyor! Yine Tunç Soyer yine kooperatif skandalı! Peki, CHP'nin "güvenli, merak etmeyin" dediği inşaat raporlarında ortaya ne çıktı? Projede demir eksikliği ve hatalı beton imalatı... Evet! Daha yeni büyük bir felaket atlatmışken ortadaki tablo bu! Depremden büyük yaralar almış şehrimizde bu sorumsuzluk da nedir? Siz insanımızın hayatını bu kadar mı önemsiz görüyorsunuz? Hala ders almayacak mısınız?" ifadelerini kullanmıştı.