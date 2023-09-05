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05 Eylül 2023 Salı 08:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 08:00:00

Beştepe'de gündem yoğun: Kabine bugün toplanacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşme sonrası sonrası bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda iç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.

Başkan Erdoğan, Rusya ziyaretinin ardından bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'de bugün yapılacak toplantıda Soçi'deki görüşme tüm yönleriyle değerlendirilecek. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.

Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Tahıl koridoru anlaşması, Ankara-Moskova ilişkilerine dair alınan kararlar. Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından yarın gerçekleşecek.

Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN, DÜNYA LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak.

Başkan Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Başkan Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

EKONOMİDE GÖZLER OVP'YE ÇEVRİLDİ

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

Etiketler : Başkan Erdoğan Soçi Orta Vadeli Program Rusya- Ukrayna savaşı
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