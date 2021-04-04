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04 Nisan 2021 Pazar 20:17:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 20:18:00

Beştepe'de değerlendirme toplantısı

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Başkan Recep Tayip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada toplantının saat 15.00'te başlayacağı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe imalı bildiriye ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

MYK 18.00'DE TOPLANACAK

Ayrıca AK Parti'nin büyük kongre sonrası oluşan yeni Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Saat 18.00'de başlayacak toplantının ana gündem maddesi, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiri olacak.

Metnin içeriği, amacı ve etkileri ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Ayrıca konuya ilişkin yol haritası belirlenecek.

AK Parti'nin hukuki olarak sürece müdahil olup olmayacağı da değerlendirilecek.

Etiketler : başkan erdoğan cumhurbaşkanlığı toplantı
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