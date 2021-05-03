Bestami Yazgan: Artık bizimle vekalet savaşı yapamayacaklar, ezer geçeriz

24 TV ekranlarında yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu, Şair, Yazar Bestami Yazgan oldu.

Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Yazgan, 'Avrupa bizim aleyhimize konuşuyor. Sen yükselince birileri konuşur. Şuan Türkiye bölge gücü oldu. "Süper Güç" olmamız için de 2 şart kaldı: S-400 ve uçağımız olursa, biz süper gücüz. Önce yurt içinde sonra Suriye, Irak'ta terörü bitirdik. Libya'da zulme 'dur' dedik. Ermenistan'da Azerbaycanlı kardeşlerimize de yardım ederek zafer kazandık. Avrupa artık bizimle vekalet savaşı yapamayacak. Ermenistan ve Yunanistan gibi ülkeleri gönderiyorlar. Akıllı olsunlar, ezer geçeriz...' açıklamasında bulundu...

'Akıllı Olsunlar Ezer Geçeriz'

Siyasetle uyarı anlamında ilgileniyorum. İnsanlar ideal olanı istiyor. Siyasetçi dört dörtlük istiyor. Ben büyük fotoğrafa bakıyorum. Ben yiğit bir insanım, ölümden korkmam. Bizim insanımızda böyledir. Ama eşim, çocuklarım, torunlarım yanımdayken ölüme gitmekte biraz tereddüt ederim. Orda arafta kalırım.'

Avrupa bizim aleyhimize konuşuyor. Sen yükselince birileri konuşur. Şuan Türkiye bölge gücü oldu. "Süper Güç" olmamız için de 2 şart kaldı: S-400 ve uçağımız olursa, biz süper gücüz. Önce yurt içinde sonra Suriye, Irak'ta terörü bitirdik. Libya'da zulme 'dur' dedik. Ermenistan'da Azerbaycanlı kardeşlerimize de yardım ederek zafer kazandık. Avrupa artık bizimle vekalet savaşı yapamayacak. Ermenistan ve Yunanistan gibi ülkeleri gönderiyorlar. Akıllı olsunlar, ezer geçeriz.

"Bu yaşa geldim ve insanları eksiğiyle sevmeyi öğrendim. Kendime verdiğim hakkı, başkalarına da vermem gerektiğini düşünüyorum."

Esra Elönü: İncindiğiniz zaman ne yapıyorsunuz?

Bestami Yazgan: Önceden öfkeleniyordum, şimdi kendi kendimi tedavi etmeye başladım. Bu yaşa geldim ve insanları eksiğiyle sevmeyi öğrendim. Ben bir sürü hata yapıyorum. Kendime verdiğim hakkı, başkalarına da vermem gerektiğini düşünüyorum.

"Cumhurbaşkanı olamadım ama, Cumhurbaşkanımızın okuyacağı şiirler yazdım"

Bir insanın etki ve ilgi alanı vardır. Etki alanımızı bırakıp ilgi alanımız ile uğraşıyoruz. Benim etki alanım sanattır, ailemdir. Güzel eserler vermeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanı olamadım ama Cumhurbaşkanımızın okuyacağı şiirler yazdım. Bundan daha büyük hediye olur mu?

Esra Elönü: Cumhurbaşkanımız şiirinizi okuyunca neler hissettiniz?

Bestami Yazgan: Sayın Cumhurbaşkanımız benim şiirimi okurken bilgisayarda çalışıyordum. Bir baktım benim şiir okunmaya başladı. Hemen kızıma seslendim, çok mutlu oldum. Bunu sosyal medya da paylaştığımda, "Başın göklere erdi mi?" tarzında yorumlar aldım. Haberi yok, ben o şiiri dinledikten sonra abdest aldım bir şükür secdesi yaptım. Başım göğe değil secdeye erdi. Mutlu oldum, Allah razı olsun.

"Yaşayan Kur'an, yaşayan İslam, yaşayan sünnet ve yaşayan vatan olmalıyız."

Esra Elönü: Bizim davamız nedir? Bestami Yazgan savunduğu davanın bedelini ilk ne zaman ödedi?

Bestami Yazgan: Davamız, dini devlet, mülki millet ve ehlisünnet.

Gençlik elden gidiyor diyorlar, gitsin ne olacak? Doktor teşhisi koyar, sonra da tedavi eder. Bunu söylemenin ne faydası var. Bir gencin gönlüne dokun, elinden tut, saçını okşa. Şuan kurum olarak kim davet ederse davetlerine icabet ediyorum, ön şart da koşmuyorum. Bazen özel okullardan davet alıyorum, 'Telif gerekiyor mu?' diye sorduklarında, 'Dua edeceksiniz' diyorum. Telifi benim için böyle öderler. Başka bir şey istemiyorum. Koca bir ormanın yanması için, küçük bir kibrit çöpünün yanması lazım. Önce benim yanmam lazım.

Yaşayan Kur'an, yaşayan İslam, yaşayan sünnet ve yaşayan vatan olmalıyız. Başka bir şey anlatmaya da gerek yok.

"Bu milletin, bu ümmetin evlatları iyi de olsa, kötü de olsa bizim sermayemizdir."

Bu milletin, bu ümmetin evlatları iyi de olsa, kötü de olsa bizim sermayemizdir. Bir yangın varsa oraya koşmak lazım. Kendimi milli itfaiyeci gibi görüyorum. Benim gücüm buna yetiyor.

Yayın devamında Bestami Yazgan 15 Temmuz Destanı için yazdığı şiirini seslendirdiği video ektedir.