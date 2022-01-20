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20 Ocak 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 08:50:00

Beşli Grup ifade verdi! Rekabet sorgusu

Kaynak: Akşam Gazetesi

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5 zincir marketten sonra ortak fiyat belirledikleri iddia edilen 5 otomobil devi, Rekabet Kurumu'na savunma verdi.

Rekabet Kurumu'nun, Alman otomotiv üreticileri Audi, BMW, Daimler, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Soruşturma heyeti, söz konusu soruşturmanın 'Beşli Grup' üyeleri olarak anılan orijinal parça üreticilerinin (Audi, BMW, Daimler, Porsche, Volkswagen) hangi faaliyetlerine yönelik açıldığına yönelik açıklamalarda bulundu.

Soruşturma 'Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemlerde' bulunup bulunmadıklarının tespiti için açıldı. Kurum, nihai kararını 3 Şubat'ta açıklayacak.

Etiketler : Rekabet Kurumu 'Beşli Grup Audi BMW Daimler Porsche Volkswagen
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