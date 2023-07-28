VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar merkez bankaları sonrası karışık seyrediyor
Ticaret Bakanlığı fırsatçılara 361 milyon lira ceza kesti
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Bizim arkamızdan iş çevirip kaçak kat çıkmış
Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler
Yerli turiste indirim çağrısı: En pahalı oda boş odadır
BM'den sıcaklık uyarısı: Dünya felaket bir yolda!
28 Temmuz 2023 Cuma 07:26:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 07:26:00

Beşiktaş'taki Çadır Köşkü'nde yangın

Kaynak: IHA

ABONE OL

Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde restoran olarak faaliyet gösteren İBB iştiraki Beltur'un işlettiği tarihi Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde restoran olarak faaliyet gösteren İBB iştiraki Beltur'un işlettiği tarihi Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği köşke itfaiye ekipleri müdahale ederken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Parkı içinde bulunan "Çadır Köşkü" içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran olarak kullanılan tarihi köşkte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği köşke kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Uzun süre duman tahliyesi yapılan köşkte maddi hasar meydana geldi.

Yangın çıktığı sırada köşkün kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Etiketler : Beşiktaş Yıldız Parkı tarihi köşkte yangın Çadır Köşkü
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX