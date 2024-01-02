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Beşiktaş'ta İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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02 Ocak 2024 Salı 20:18:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 20:18:00

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Beşiktaş'ta, İETT otobüsünün önce minibüse sonra duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde, C.S. idaresindek İETT otobüsü, önce karşı yönden gelen minibüse, ardından yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü ile minibüsteki bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsünün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Etiketler : İETT KAZA BEŞİKTAŞ İBB
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