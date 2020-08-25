Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'da

Beşiktaş'ın Altınordu'dan renklerine kattığı 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan Beşiktaş'a transfer olan Atakan Üner'in bulunduğu uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 13.30 sıralarında iniş yaptı. İzmir'de takım arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrılan genç futbolcu, önceki sezon Yukatel Denizlispor'la sözleşmesini feshedip Altınordu'ya transfer olmuştu.

Yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek olan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu havalimanında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Atakan Üner, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Transferde emeği geçen Sergen hocama, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ta kalıcı olmak için, Beşiktaş'a layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.