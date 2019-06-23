Beşiktaş seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı, kim kazandı?

  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu! Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları! Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları! Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Bolton İsrail'de: İran asla nükleer silah sahibi olamayacak Bolton İsrail'de: İran asla nükleer silah sahibi olamayacak
23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl? 23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl?
Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Sular çekildi ova pamukla buluştu Sular çekildi ova pamukla buluştu
Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu! Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
Acun Ilıcalı'nın RTÜK'e verdiği cezayı duyunca bu hayattan beklentilerinizi sorgulayacaksınız Acun Ilıcalı'nın RTÜK'e verdiği cezayı duyunca bu hayattan beklentilerinizi sorgulayacaksınız
Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Sandık başında skandal!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı Sandık başında skandal!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları! Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları! Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları! 23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları!
23 Haziran Kartal seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Kartal seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar
Meryem Uzerli'nin fotoğrafları cinayet kurbanı oldu Meryem Uzerli'nin fotoğrafları cinayet kurbanı oldu
Türkiye'nin kültür mirasını 'yemek beklerken' öğrenecekler Türkiye'nin kültür mirasını 'yemek beklerken' öğrenecekler
Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali" Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali"
Acun Ilıcalı: Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum Acun Ilıcalı: Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum
Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı?
Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Haziran 2019 13:52 | Pazar

Beşiktaş seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı, kim kazandı?

Beşiktaş seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika araştırmaları yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı, kim kazandı? sorusunun yanıtı tüm İstanbullular tarafından merak ediliyor. İstanbul seçim sonuçları için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı adayı olan Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları heyecanla takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından 23 Haziran seçim sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. Beşiktaş seçim sonucuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran 2019 seçimleri hakkında tüm merak edilenler...

Beşiktaş seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika araştırmaları yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı, kim kazandı? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeniden seçimleri için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları ve kimin kazanacağı heyecanla takip ediliyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için pazar günü 10,5 milyon seçmen sandık başına gitti. Peki, Beşiktaş seçim sonucu nasıl? Beşiktaş oy oranları haberimizin detaylarında yer alıyor. 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Beşiktaş 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Beşiktaş 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Beşiktaş oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaklaşık olarak 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. 31 Mart seçimleri sonucunda Beşiktaş belediye başkanı Rıza Akpolat oldu. Beşiktaş belediye başkanının Rıza Akpolat olduğu seçimlerde adaylar şöyleydi;

Saadet Partisi: Murat Kutlu Sezen 

Bağımsız Türkiye Partisi: Ali Kemal Kamburoğlu 

Türkiye Komünist Partisi: Erkan Pelit 

Vatan Partisi: Ahmet Göktaş 

Büyük Birlik Partisi: Hasan Keskin 

Cumhuriyet Halk Partisi: Rıza Akpolat 

Demokrat Parti: Özlem Azman 

Milliyetçi Hareket Partisi: Serkan Toper 

İYİ Parti: Affan Mahmut Keçeci 

Demokratik Sol Parti: Erol Özberk 

Bağımsız: Serdar Aslan

RIZA AKPOLAT KİMDİR?
1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. 

2006-2008 yılları arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yıllarında ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu. 

Rıza Akpolat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. 

BEŞİKTAŞ NÜFUSU KAÇ OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Beşiktaş'ın nüfusu 181 bin 074 olarak biliniyor. Beşiktaş nüfusu’nun 82.810’unu erkekler, 98.264’ünü ise kadınlar meydana geliyor.  

BEŞİKTAŞ HAKKINDA
8.4 km sahil şeridine sahip ilçe, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bağlantı noktasında konumlandırılıyor. Hem doğasının, konumunun güzelliği, hem kültürel, tarihi anlamda önemli bir ilçe oluşu Beşiktaş'ı İstanbul'un odak noktalarından biri haline getiriyor. BJK İnönü Stadı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ortaköy’deki Fransızca eğitim diline sahip olan Galatasaray Üniversitesi, pek çok önemli kamu kuruluşu, konsolosluklar ve İş Kuleleri de Beşiktaş'da bulunuyor.

Beşiktaş Meydanı ve İskelesi önemli ulaşım noktalarından biri aynı zamanda. İstanbul'u ziyarete gelenler için illa ki görülmesi gereken Bebek, Arnavutköy, Ortaköy, Yıldız gibi değerli, eski semtlerin bulunduğu ilçede gezilebilecek onlarca yer sayılabilir: Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Yıldız Parkı, Ortaköy Camii, Malta Köşkü, İstanbul Deniz Müzesi, Ihlamur Kasrı, Beşiktaş Çarşısı gibi.

 

Son dakika.... YSK'da 'mühür' toplantısı! AK Parti ve CHP başvurdu
ABD'den İran'a 'İHA' misillemesi! Trump emri verdi
Başkan Erdoğan oyunu kullanıyor
Sandık başında skandal olay!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
Binali Yıldırım oyunu kullandı... İşte ilk açıklamaları
Devlet erkanı sandık başında
Ünlüler oylarını kullandı
Kanada'dan Soğuk Savaş imhası
Galatasaray, Vedat Muriqi transferinde gün sayıyor!
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu
Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor
Kurbanlık fiyatları belli oldu
Seçim günü hava nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu verileri...
İstanbul’da iptal edilen seçim yenileniyor
Yenilenen İstanbul seçimlerinde vatandaş sandık başında
İşçiler CHP'nin kapısına dayandı
Seçmen hırsızlığın hesabını soracak
Kesin dönüş yaptım
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ