Beşiktaş seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı, kim kazandı?

Beşiktaş seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika araştırmaları yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı, kim kazandı? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeniden seçimleri için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları ve kimin kazanacağı heyecanla takip ediliyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için pazar günü 10,5 milyon seçmen sandık başına gitti. Peki, Beşiktaş seçim sonucu nasıl? Beşiktaş oy oranları haberimizin detaylarında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Beşiktaş 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Beşiktaş 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Beşiktaş oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaklaşık olarak 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. 31 Mart seçimleri sonucunda Beşiktaş belediye başkanı Rıza Akpolat oldu. Beşiktaş belediye başkanının Rıza Akpolat olduğu seçimlerde adaylar şöyleydi;

Saadet Partisi: Murat Kutlu Sezen

Bağımsız Türkiye Partisi: Ali Kemal Kamburoğlu

Türkiye Komünist Partisi: Erkan Pelit

Vatan Partisi: Ahmet Göktaş

Büyük Birlik Partisi: Hasan Keskin

Cumhuriyet Halk Partisi: Rıza Akpolat

Demokrat Parti: Özlem Azman

Milliyetçi Hareket Partisi: Serkan Toper

İYİ Parti: Affan Mahmut Keçeci

Demokratik Sol Parti: Erol Özberk

Bağımsız: Serdar Aslan

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

2006-2008 yılları arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yıllarında ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

Rıza Akpolat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

BEŞİKTAŞ NÜFUSU KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Beşiktaş'ın nüfusu 181 bin 074 olarak biliniyor. Beşiktaş nüfusu’nun 82.810’unu erkekler, 98.264’ünü ise kadınlar meydana geliyor.

BEŞİKTAŞ HAKKINDA

8.4 km sahil şeridine sahip ilçe, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bağlantı noktasında konumlandırılıyor. Hem doğasının, konumunun güzelliği, hem kültürel, tarihi anlamda önemli bir ilçe oluşu Beşiktaş'ı İstanbul'un odak noktalarından biri haline getiriyor. BJK İnönü Stadı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ortaköy’deki Fransızca eğitim diline sahip olan Galatasaray Üniversitesi, pek çok önemli kamu kuruluşu, konsolosluklar ve İş Kuleleri de Beşiktaş'da bulunuyor.

Beşiktaş Meydanı ve İskelesi önemli ulaşım noktalarından biri aynı zamanda. İstanbul'u ziyarete gelenler için illa ki görülmesi gereken Bebek, Arnavutköy, Ortaköy, Yıldız gibi değerli, eski semtlerin bulunduğu ilçede gezilebilecek onlarca yer sayılabilir: Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Yıldız Parkı, Ortaköy Camii, Malta Köşkü, İstanbul Deniz Müzesi, Ihlamur Kasrı, Beşiktaş Çarşısı gibi.