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13 Aralık 2022 Salı 13:32:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 13:32:00

Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu! Eski başkan Murat Haznedar da aranıyor

Kaynak: AA

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Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı yakalanırken, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar aranıyor.

Beşiktaş Belediyesine çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi, Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 16'sı gözaltına alınırken, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Etiketler : beşiktaş belediyesi rüşvet murat haznedar
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