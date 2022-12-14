VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aşk-ı Memnu buluşması
Başkan Erdoğan: Türkmen gazının nakli için çalışmaya başlamalıyız
Hastanelerde 85 yaş üstü için 'Sağlıklı Yaş Alma Birimleri' kurulacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
ECB'nin parasal sıkılaşmada vites düşürmesi bekleniyor
Kosova'da barikat savaşları
11 ayda ihracatın en çok arttığı ülkeler Güney Afrika ve Lübnan oldu
Hudut kartalları 31 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Enerji krizinin gölgesindeki Avrupa'da soğuk hava, depolardan gaz çekişini hızlandırdı
Ayça'yla bir ilişkimiz yok
Tekli heyecanı
Başkan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Acısını sahnede paylaştı
Babasını kaybetti
Çin, hastalık belirtisi göstermeyen Kovid-19 vakalarını bildirmeyecek
İstanbul İhracatçıları yılın ilk 11 ayında 10.3 milyar dolarlık ihracat yaptı
Yunanistan'da polisin ateşiyle ölen çocuk için düzenlenen eylemde olay çıktı
Borsa güne yükselişle başladı
Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Beşiktaş Belediyesinde rüşvet soruşturması! İfade işlemleri başladı
Peru'nun yeni Cumhurbaşkanı Boluarte, protestoculara diyalog çağrısında bulundu
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile bir araya geldi
Brent petrolün varil fiyatı 80,32 dolar
Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü
14 Aralık 2022 Çarşamba 10:25:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 10:25:00

Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında eski başkan Hazinedar'ın ifade işlemleri başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu'da yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın ifade işlemleri başladı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müfettişlerin rutin denetimleri sırasında ortaya çıkardığı rüşvet ağı sonrası hakkında gözaltı kararı verilen ve Kastamonu'da yakalanan eski başkan Hazinedar, sabah erken saatlerde polis ekiplerince İstanbul'a getirildi.

Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hazinedar'ın ifade alma işlemlerinin başladığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA 6 SORUŞTURMA DOSYASI VAR

Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yürütülen soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri, ortaya çıkan rüşvet ağı sonrası 6 ayrı soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Belirlenen adreste bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da Kastamonu'da yakalanmıştı.

Etiketler : beşiktaş belediyesi rüşvet murat hazinedar
Abla-kardeş benzetmesi

Abla-kardeş benzetmesi
Dede olma sevinci

Dede olma sevinci
Ehliyetine iki yıl el konuldu

Ehliyetine iki yıl el konuldu
Enerjik Şimal

Enerjik Şimal
Şarkısı fidana dönüşecek

Şarkısı fidana dönüşecek
İyilik için Kanada'ya gitti

İyilik için Kanada'ya gitti
Ustaları andı

Ustaları andı
Rezervasyon kavgası

Rezervasyon kavgası
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX