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15 Aralık 2022 Perşembe 09:55:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 09:55:00

Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Belirlenen adreste bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da Kastamonu'da yakalanmıştı.

Etiketler : beşiktaş belediyesi suç örgütü kurma rüşvet soruşturma murat hazinedar
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