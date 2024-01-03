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03 Ocak 2024 Çarşamba 07:03:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 07:03:00

Besicilerin zorlu yolculuğu

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Muş'ta hayvanlarını mezrada besleyen besiciler, depoladıkları yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvanlarını köylerine getirdi.

Hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu kentte besiciler, kışın zor şartlarında da hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Merkeze bağlı 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde yaşayan besiciler, havanın soğumasıyla yayladan indirdikleri hayvanlarını Omurlar mezrasında beslemeye devam etti.

Mezrada depoladıkları yemleri biten besiciler, soğuk havaya rağmen karla kaplı patika yolu kullanarak 4 saatte hayvanlarını köydeki ahırlara getirdi.

Besici Eyüp Omur, gazetecilere, yaklaşık 100 küçükbaş hayvanının olduğunu söyledi.

Etiketler : muş besici hayvan
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