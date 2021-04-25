Beş noktaya sınır ötesi operasyon! Komandolar vura vura ilerliyor

Terör örgütü PKK'nın bahar aylarıyla birlikte Türkiye'ye sızmak için belli bölgelerde yoğunlaştığının tespit edilmesi üzerine TSK, 2.5 ay aradan sonra Kuzey Irak'ta havadan ve karadan yeni bir harekat başlattı. Önceki akşam Irak hükümetinin bilgilendirilmesinin ardından 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları kapsamında terör yuvalarına aynı anda karadan ve havadan baskın başlatıldı. Metina kampı, Avaşin, Zap, Gara, Haftanin ve Basyan bölgelerine komandolar indirildi. Örgütün Haftanin veZap kampları tam kuşatmaya alındı. Yaklaşık 50 savaş uçağı hedeflere bomba yağdırdı. Ayrıca terör örgütünün cephane olarak kullandığı mağaralar da vuruldu.



İHA VE SİHALAR DA GÖREVDE

Hakkâri'nin Derecik ilçesinde konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Hakurk bölgesine yoğun top atışı yapıldı. Fırtına obüsleri, koordinatları verilen bölgeleri vurdu. Operasyona İHA, SİHA, F16'lar havadan destek verirken, sınıra yakın bölgelerden obüs ve havan atışları gerçekleştirildi. Kandil bölgesi çoğunluğu Diyarbakır olmak üzere değişik üslerden kalkan F-16'larla vuruldu, örgüt ağır kayıplar verdi.

OPERASYON SÜRÜYOR: 460 HEDEF VURULDU

Operasyonu TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti. Akar, teröristlere ait yaklaşık 460 hedefin vurulduğunu bildirdi. Akar konuşmasında "Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör hedeflerine yönelik dün (cuma) saat 17.40'tan itibaren başlatılan operasyonlara devam edilmektedir. Teröristlere ait 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu.

'KÖKÜ KURAYANA KADAR DEVAM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hareket merkezine video konferans ve askerlere seslendi. Erdoğan, "Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Bu harekat, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de katkı sağlayacaktır. Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne yer yoktur" dedi. Erdoğan ayrıca "Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelini alınlarından öpüyor, muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Akşam