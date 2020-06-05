Berat Albayrak'tan kritik toplantı!

Berat Albayrak'tan İstanbul'da kritik toplantı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazeteciler ve ekonomistlerle buluşuyor.
Bakan Albayrak'ın İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği toplantıda corona virüs sürecinde yapılan destekler, kamu bankalarının kredi paketi hamleleri ve önümüzdeki dönemde ekonomide atılacak adımlara ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.
Bakan Albayrak geçtiğimiz günlerde banka genel müdürleri ile de bir toplantı yapmış ve sonrasında "COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." açıklamasında bulunmuştu.
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