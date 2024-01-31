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31 Ocak 2024 Çarşamba 17:41:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 17:41:00

Ben Bilirim de “Efsane” bir bölüm sizleri bekliyor!

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Ailenizin bilgi yarışması “Ben Bilirim” bu akşam “Efsane” filminin oyuncularını ağırlıyor. Oyuncular Ahmet Kural, Ayhan Taş, Elif Ongan Tekçe ve Tuana Tezsay stüdyoda keyif dolu anlar yaşadı.

Yarışma tutkunlarının ailecek izleyebilecekleri "Ben Bilirim" ekranların sevilen sunucusu Alper Ateş'le hafta içi her akşam 360 seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Bir yandan stüdyodaki yarışmacılar bir yandan da ekran başındaki seyirciler farklı kategorilerden keyifli soruları yanıtlamaya çalışıyor. Siz de "Ben Bilirim" diyorsanız, tüm aile 360 ekranlarına Alper Ateş'le Ben Bilirim' e davetlisiniz.

Ben Bilirim diyenlerin yarışması "Ben Bilirim" bu akşam saat 19.00'da 360'ta.

Etiketler : BEN BİLİRİM Radamel Falcao Efsane FİLMİ
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