Ben Bilirim de “Efsane” bir bölüm sizleri bekliyor!

Ben Bilirim de “Efsane” bir bölüm sizleri bekliyor!

Yarışma tutkunlarının ailecek izleyebilecekleri "Ben Bilirim" ekranların sevilen sunucusu Alper Ateş'le hafta içi her akşam 360 seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Bir yandan stüdyodaki yarışmacılar bir yandan da ekran başındaki seyirciler farklı kategorilerden keyifli soruları yanıtlamaya çalışıyor. Siz de "Ben Bilirim" diyorsanız, tüm aile 360 ekranlarına Alper Ateş'le Ben Bilirim' e davetlisiniz.

Ben Bilirim diyenlerin yarışması "Ben Bilirim" bu akşam saat 19.00'da 360'ta.