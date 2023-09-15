Ben 5-6 saat uyuyorum ona göre!

Ben 5-6 saat uyuyorum ona göre!

Başkan Erdoğan, Türkiye'de yakılmak istenen fitne ateşine izin vermeyeceklerini belirterek, "Terör örgütlerinin ve kimi siyasetçilerin sinsi oyunlarının kök salmasına kesinlikle müsaade edemeyiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kaymakamların kura törenine katıldı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12'si kadın 99 gencin kura töreninde konuştu. Yeni kaymakamlara başarılar dileyen Başkan Erdoğan, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk başta olmak üzere görev başında şehit edilen tüm idarecileri rahmetle andı.

VESAYETİ REDDEDİYORUZ

"İnsanı yaşatmadan devleti yaşatamayız" diyen Erdoğan, "Halktan, sorunlardan kopuk, çarşıdan, pazardan, sokaktan bihaber, hepsinden önemlisi hizmetle mükellef olduğu ilçesinin gerçeklerinin idrakinde olmayan bir yönetici profilini biz reddediyoruz. Eski Türkiye'de olduğu gibi devlet ve millet arasında aşılmaz duvarlar ören vesayetçi anlayışı da kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye Yüzyılı hedeflerini hayata geçirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "İstiklal ve istikbalimiz uğrunda can veren aziz şehitlerimize olan vefa borcumuzu da bir nebze olsun ödeyeceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır. Ancak ülkemizin bu kararlılığının birilerinin uykusunu kaçırdığı anlaşılıyor" dedi.

Başkan Erdoğan, Türk ordusuna iftira atan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yu sert dille eleştirdi.

TERÖRİST MÜSVEDDESİ

Erdoğan, "Görüyorsunuz, sözde milletvekili ama terörist müsveddesi, benim kahraman askerime nasıl laflar atıyor, nasıl hakaretler ediyor televizyonlarda izlediniz. Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da bizim verme mükellefiyetimiz var" tepkisinde bulundu.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ

Sürekli ölçek büyüten Türkiye'yi engellemek için beşinci kol faaliyetleri dahil her yolun denendiğine dikkat çeken Erdoğan, "İHA'larımızı bunlar niçin hazmediyor? Çünkü Gabar'ı, Cudi'yi, Tendürek'i inlerinde bu teröristleri vurdukları için" dedi. Sosyal medyadan milleti karamsarlığa sürükleyenlere dikkat çeken Erdoğan, "Çoğu yalan görüntüler üzerinden bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Teröristlerin fitne girişimlerine içerdeki kimi siyasiler de destek veriyor" diye konuştu.

MESAİ KAVRAMI OLMAZ

Kendisinin günde 5-6 saat uyuduğunu, gece 12.00'dan önce eve gidemediğini belirten Başkan Erdoğan, kaymakamlara şu tavsiyelerde bulundu: "Her birimiz 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz. Kaymakamın mesaisi, gecesi, gündüzü, tatili, hafta sonu olmaz. Sabah 9 gibi işe başlayıp akşam 5-6 civarında kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici zaten hiç olmaz. Mülki idare amirliği mesai saatleri arasında yapılacak bir meslek değildir.

GUTERRES, ERDOĞAN'LA 'KORİDORU' GÖRÜŞECEK

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'nin katkıları ile BM'nin hazırladığı tahıl koridoru teklifini Başkan Erdoğan ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile istişare edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fi dan, 1 Eylül'de tahıl koridorunun yeniden oluşturulması için Türkiye'nin katkıları ile BM'nin yeni teklif hazırladığını açıklamıştı. Akşam da 2 Eylül'de "Koridor için 3'lü paket" manşeti ile Rusya'ya sunulacak teklifin içeriğini duyurmuştu. Ardından Başkan Erdoğan ile Rus Lider Putin Soçi'de tahıl koridorunu görüşmüştü. Türkiye'nin yoğun diplomasisi sonrası 'koridor'la ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelecek hafta Başkan Erdoğan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yapacağı görüşmelerde tahıl anlaşması konusunda Moskova'ya sunulacak teklifleri istişare edeceği belirtildi.

SİGORTA VE ÖDEME

Sputnik'in haberine göre tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmelere katılan Türk teknik heyetinde yer alan bir kaynak, Moskova'ya sunulacak yeni tekliflerin önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu kapsamında yapılacak görüşmelerde ele alınacağını bildirdi. Kaynak, "Türkiye ve BM, Rus tarafı için bir dizi yeni teklif hazırladı. Bunlar, BM Genel Sekreteri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus heyetinin başkanı olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la istişare edecek. Bu teklifler, gemilerin sigortalanması ve Rusya ihracat işlemlerinin ödemesiyle ilgili" dedi.

AB'YE ANLATIYORUZ

Ankara'nın Batılı ortaklarıyla tahıl anlaşması konusunda sürdürdüğü görüşmelerin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine kaynak, "Müzakereler bazen çok zor geçiyor. Tahıl koridorunu yeniden devreye almak için tek başımıza çalışamayacağımızı, Rusya'dan tarım ürünleri ihracatı konusunda garantiler sunulması ve verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini ortaklarımıza, AB ülkelerine anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

VAKTİ GELİNCE SORUMLULUĞU GENÇLERİMİZE BIRAKACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması" programına katıldı, gençlere seslendi:

TORUN SEVECEĞİZ: Biz gençlere asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye hizmet etme sorumluluğunu sizlere bırakarak kendi köşemize çekileceğiz, torunlarımızı seveceğiz. Kendinizi her alanda en iyi şekilde yetiştirerek bu kutlu emaneti teslim alarak daha ileriye taşıyacaksınız.

BEDEL ÖDEDİK: Türkiye'nin son iki asrı sürekli bir kavga, kayıp ve bedel ödemeyle geçmiştir. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar her cephede canını dişine takan milletimiz bedellerin en büyüğünü ödemiştir. Mandacılara rağmen Milli Mücadele zafere ulaşmıştır.

EKONOMİ: Terör örgütlerinin sayısız oyununu bozduk. Ekonomi oyununu da bozacağız. Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız. Bu konuda en büyük gücümüz milletimizden aldığımız destektir. Birileri milletimizin umudunu kırmaya çalışmak için yalan iftira çarkını sürdürüyor olsa da bu asla sizi rehavete sürüklemesin.

MUHALEFETE TEPKİ: Seçim öncesi mandacı zihniyetin aynı heveslerine bir kez daha şahit olduk. Utanmadan sıkılmadan yüzde 52'lik oranı bile, 'yüzde 52 ile kazanmak kazanmak değildir' diyecek kadar bunlar arsız. Her fırsatta bize saldırarak kendi iç işlerindeki kavgayı gizlemeye çalışıyorlar. Bu çapsızların sözlerinin de bir hükmü kalmadığı için biz kendi işimize bakıyoruz.

YEREL SEÇİM MESAJI: Şimdi önümüzde yeni bir mücadele var. Türkiye'de her kesim gibi gençlerin de bir numaralı partisi biziz. Gençlerin teveccühü olmasaydı Cumhur İttifakı ve şahsımız olarak seçimlerde o muhteşem zaferi kazanabilir miydik? Gençlerimizin kararı belli. Sizlerden şimdiden mahalli seçimler için hazırlanmaya başlamanızı istiyorum.