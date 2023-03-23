İBB ve ABB sınıfta kaldı!

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23 Mart 2023 Perşembe 08:47:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 08:47:00

Belediyeler Birliği raporunda ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş sınıfta kaldı

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için devlet, milletiyle seferber olurken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında eksik kaldığı ortaya çıktı.

CHP'li Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin deprem bölgesine kurdukları çadır sayısı Belediyeler Birliği'nin raporuna girdi. İki belediyenin sadece 1200 kişilik çadır kurduğu ortaya çıktı

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ABB ve İBB Başkanları, başkan yardımcılığı hayaline dalıp depremzedeleri unuttu. Lojistik destek, mobil mutfak, tuvalet ve mobil duş desteklerinin dışında en önemli ihtiyaç olan barınma ihtiyacına karşı ABB ve İBB'nin deprem bölgelerinin tamamında toplamda sadece 1200 kişilik çadır kurduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin raporuna yansıdı.

Başta Konya, Sakarya ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere birçok AK Partili belediyelerin, ABB ve İBB'den katbekat düşük bütçelerine rağmen deprem bölgelerine kurdukları konteyner ve çadır kentler göz doldurdu.

Depremin etkilediği illerde binlerce depremzedenin barınma ihtiyacını gideren bu belediyelerden Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 400 çadırlık bir kent kurduğu, ayrıca 2 bin konteynerlik bir kent için çalışmaları sürdürdüğü, Rize Belediyesi'nin bin kişi kapasiteli 200 çadır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 550 konteyner, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentin yanında 300 ailelik çadır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 800 kapasiteli tam teşekküllü çadır kent ve sahra hastanesi kurmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirlendi.

Etiketler : Ankara ve İstanbul Büyükşehir ABB İBB swpewm yESIM ŞOV

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