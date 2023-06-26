Belediyeden örnek davranış: 30 bin çocuğa bin liralık bayram çeki

Bursa'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaştan esnafa kadar toplumun tüm kesimlerine çeşitli destekler sağladı. Bu zaman zarfında 250 milyon TL'yi aşan destek paketlerini devreye alan Büyükşehir Belediyesi, hem esnafa katkı sağlıyor hem de vatandaşların incinmeden alışveriş yapmasına imkan tanıyor.

Uzunçarşı ve Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret eden, onlarla ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Alinur Aktaş, "Sosyal destek çeklerini bayramlarda, eğitim döneminde ve ramazan aylarında devreye alıyoruz. Bakkal Amca projesini hayata geçirmiştik. Sosyal destek çeklerini mahalle bakkallarında geçerli olacak şekilde düzenleyip küçük esnafa destek olmuştuk. Bu bayram da esnaf odası ile işbirliği yaparak çarşıdaki ve küçük esnafımızdan 30 bin çocuğumuza 1000'er liralık bayram giysi hediye çekini dağıttık. 2021 yılında 15 bin evladımıza , 2022 yılında 25 bin evladımıza kurban giysi destek çeki vermiştik. Bu yıl da 30 bin evladımıza çocuk başı 1000 TL giysi çeki verdik. Yavrularımız Kurban Bayramı'nda yeni elbiselerini giyecek, yüzleri gülecek. Bir çocuğumuzu fazladan mutlu edebildiysek bizlere ne mutlu. Türkiye'mizin yarınları olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Bu proje sayesinde küçük ve orta boy esnafımızı da düşünüyoruz "dedi.

Kapalıçarşı ve Uzunçarşı'daki esnaflar da sıkıntılı zamanlarda Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek projelerinin küçük esnafa can suyu olduğunu belirterek Başkan Alinur Aktaş'a teşekkürlerini ilettiler.