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01 Ekim 2021 Cuma 08:38:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 08:38:00

Belediyedeki yolsuzlukta yeni perde! Rüşvet çarkını tek tek anlattı

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İzmir'de yaşayan iş insanı Erkan Önen, Buca Belediyesi'ndeki rüşvet çarkını anlattı. Önen, 2006 ile 2018 yılları arasında belediyeden ihaleler aldığını belirterek önemli iddialarda bulundu.

İzmir'de yaşayan temizlik firması sahibi Erkan Önen (38), 29 Mayıs 2020'de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında belediyedeki yolsuzluklarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Ancak, daha sonra bu şikayetini geri çekti.

Sabah'ta yer alan habere göre ardından ikinci kez şikayette bulunan Önen, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, 2006 ile 2018 yılları arasında belediyeden ihaleler aldığını belirterek önemli iddialarda bulundu. Önen şunları söyledi:

"Abdulaziz Yıldız'ın firmaları, 2010'dan bu yana ihaleleri yaklaşık maliyete yakın fiyatlarla alıyor.

Çöp toplama ihalelerini kazanan Yıldız'ın şirketi, rüşvet bedellerini ödeyebilmek için, araçların yakıt bedellerini naylon fatura kestirerek yükseltti. Araçlar fazla vardiya yapmış ve fazla yakıt harcamış gibi gösterildi.

Bu miktarlar da belediyeye fatura edildi. İhalelerin şartnamesini oluşturan satın alma ihale birimi sorumlusu Mehmet Fatih Barış, üstleri olan başkan yardımcılarından aldığı talimat ile Yıldız'ın firmalarının, şişirme bedeller üzerinden haksız kazanç elde etmesini sağlıyor.

Bu paralar da belediye görevlilerine rüşvet olarak dönüyor. Yıldız, rüşvetleri önceki dönem Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz'e, Gündüz'de Özel Kalem Müdürü Birol Buyruk'a teslim ediyordu. Mehmet Fatih Barış da pay alıyordu."

Etiketler : Erkan Önen İZMİR BELEDİYE YOLSUZLUK Abdulaziz Yıldız
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