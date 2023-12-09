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09 Aralık 2023 Cumartesi 16:57:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 16:57:00

Belediye Başkanı Aydıner duyurdu: Bayrampaşa'da devlet hastanesi açılıyor

Kaynak: IHA

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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçede 25 bin metrekare alan üzerine, 300 yataklı modern bir devlet hastanesi inşa edeceklerini belirterek, “Bayrampaşa halkının en önemli sorununu çözüyoruz. Artık Bayrampaşa'da yaşayan halkımız herhangi bir rahatsızlıkta ilçe dışına çıkmasına gerek kalmadan kendi ilçesindeki hastanesine gidip, tedavi olabilecek. İhalesini yaptık, temelini atıyoruz, birlikte hizmete açacağız” dedi.


Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Cezaevi Kentsel Dönüşüm Alanında 25 dönümlük arazide inşa edilecek 300 yataklı devlet hastanesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bayrampaşa'da sağlık hizmetlerini genişletmek için özel bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Atila Aydıner, "Bayrampaşa halkımız için hayati derecede önemli olan sağlık hizmetlerini ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Komşularımızın farklı sağlık ihtiyaçları ve beklentileri çerçevesinde kapsayıcı bir sistem sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"BAYRAMPAŞA HALKIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN"

Halk sağlığına öncelik verme konusunda kararlı olduklarının altını çizen Başkan Aydıner, "Bayrampaşa halkının en önemli sorununu çözüyoruz" diyerek, "Uzun yıllardır bekleyen devlet hastanesinin ihalesi bitti. Yakın zamanda inşallah temelini atıyoruz. 25 bin metrekare alan üzerine, 300 yataklı, modern bir devlet hastanesi inşa ediyoruz. Artık Bayrampaşa'da yaşayan halkımız herhangi bir rahatsızlıkta ilçe dışına çıkmasına gerek kalmadan kendi ilçesindeki hastanesine gidip, tedavi olabilecek" bilgilerini paylaştı.

"İHALESİNİ YAPTIK, TEMELİNİ ATIYORUZ"

Hastanede 100 poliklinik bulunacağını vurgulayan Aydıner, "Hastanede yataklı 40 acil müşahede odası olacak. Ayrıca, 34 yoğun bakım ünitesi, 10 ameliyathane, 6 doğumhane ve 5 diyaliz merkezi ile hizmet verecek. Tam teşekküllü bir hastaneyi inşallah yakın zamanda Bayrampaşa halkının hizmetine sunacağız. İhalesini yaptık, temelini atıyoruz, birlikte hizmete açacağız" dedi.

Etiketler : Bayrampaşa sağlık devlet hastanesi Bayrampaşa hizmet
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