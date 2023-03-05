Belçikalılar kurdukları sahra hastanesinde depremzedelerin yaralarını sarıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Belçika yetkilileri, büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, Kırıkhan Devlet Hastanesi bahçesine 16 Şubat'ta sahra hastanesi kurdu.

Acil bölümünden ameliyathanesine kadar birçok birimde depremzedelere hizmet sunan sahra hastanesi, günlük kapasitesinin üzerine çıkarak yaklaşık 200 hastanın tedavisine cevap vermeye çalışıyor.

Belçika sahra hastanesi koordinatörü Gino Claes, AA muhabirine, depremden sonra profesyonel bir ekiple Türkiye'ye hareket ettiklerini söyledi.

Çalışanların çoğunun gönüllülerden oluştuğunu belirten Claes, şöyle konuştu:

"Burada ihtiyaç duyulacak bütün bölümler mevcut. Ameliyathanemiz, doğumhanemiz, medikal, acil, çocuk, röntgen ve film gibi bölümlerimiz ile eczanemiz var. 12 yatak kapasitemiz de bulunuyor. Normalde günlük kapasitemiz 100 hasta. 15 acil ameliyat kapasitemiz de var ama son birkaç haftadır 100 değil, 200 hastamız oldu. Depremin ilk 2 haftası yaklaşık 94 kişi vardı, onlar daha sonra gittiler ve sonra biz geldik. Biz de yaklaşık 94 kişiyiz. Bunun 55'i sağlık personeli, diğerleri de muhasebe, lojistik ve tercümanlar."

"İSTEYEN HASTALAR PSİKOLOJİK DESTEK DE ALABİLİYOR"



Claes, depremzedelerin yaralarını sarmak, onları tedavi etmek amacıyla bölgede büyük gayretle mesai harcadıklarını dile getirdi.

Vatandaşlarla ikili ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayan Claes, şunları kaydetti:

"Gelen hastalarımız, bizlere çok teşekkür ediyor. Hastalarımızla ilişkilerimiz bayağı iyi. Bize sarılıyorlar. Tabii bu tercümanlarımız sayesinde daha da iyi oluyor. Burada görüntü olarak bayağı etkilendik. İnsanları muayene ederken insanların yaşadıklarını biz de yaşıyoruz. Herkes farklı bir durum anlatıyor. Geçen hafta 2 psikoloğumuz da geldi. Psikolojik destek istedik. İsteyen hastalarımız bundan da faydalanabiliyor."

Claes, ihtiyaç olduğu sürece bölgede verdikleri hizmetin devam edeceğini ve burada kalacaklarını sözlerine ekledi.