VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Murat Kurum: Savurdukları paraları, İstanbul'a harcayacağız
Başkan Erdoğan'a Diyarbakır'da sevgi seli...
Belçika'dan PKK saldırılarına ilişkin açıklama: Tolere edilemez
Bakan Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor
Donald Trump, internet üzerinden İncil satışına başladı
Bakan Şimşek: Yerel kalkınma için insana ve altyapıya yatırım yapıyoruz
27 Mart 2024 Çarşamba 20:09:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 20:09:00

Belçika'dan PKK saldırılarına ilişkin açıklama: Tolere edilemez

Kaynak: AA

ABONE OL

Belçika Başbakanı De Croo, terör örgütü PKK sempatizanlarının ülkedeki Türk vatandaşlara yönelik saldırılarına ilişkin "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" açıklamasında bulundu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." dedi.

De Croo, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, son günlerde terör örgütü PKK yandaşlarının, ülkenin farklı yerlerinde Türkleri hedef alan saldırılarıyla ilgili konuştu.

Belçika'da düşünce ve ifade özgürlüğü içinde yaşandığını belirten De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." ifadesini kullandı.

De Croo, PKK'nın Avrupa'da da terör örgütü olarak kabul edildiğini vurgulayarak "Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı." dedi.

Şiddet olaylarına yurt dışından gelen çok sayıda kişinin de katıldığını kaydeden De Croo, "Ancak bunun yurt dışından organize edildiğine dair elimizde herhangi bir bulgu yok." diye konuştu.

PKK YANDAŞLARININ SALDIRILARI

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.

Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirmişti.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

Etiketler : Belçika PKK TERÖR
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX