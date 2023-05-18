"Belçika'da Başkan Erdoğan'a oy verenlerin "çifte vatandaşlığının kaldırılması çağrısı"na eleştiri
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı'mıza oy verdiği için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almayı önerecek kadar izan ve ölçüyü kaybettiler." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'in, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine yaptığı, "çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi" çağrısını eleştirdi.
Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'mıza oy verdiği için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almayı önerecek kadar izan ve ölçüyü kaybettiler. Bunu bir AB ülkesinde bakan olmuş bir kişi söylüyor. Takdiri size bırakıyorum. Buna en güzel cevabı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız verecektir."
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