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01 Şubat 2023 Çarşamba 10:42:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 10:42:00

Belçika devlet kanalı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerin başaramadığını başardı

Kaynak: TRT Haber

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Dünya, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimi yakından takip ediyor. Belçika Devlet Kanalı, seçimden çıkacak sonucun Avrupa için de önemli olduğunu vurguladı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer Avrupalı liderlerin başaramadığını başaran, somut sonuçlara ulaşabilen önemli bir lider olarak tanımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle uluslararası düzeyde önemli denge adımları attığı yorumu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer Avrupalı liderlerin başaramadığını başardığı vurgulandı.

Belçika Devlet Kanalı RTBF'e göre bu yıl, uluslararası gündemin sıcak konularından biri de Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi.

RTBF'in internet sitesindeki haberde 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin Avrupa'ya etkisi ele alındı.

Brüksel Üniversitesi'nden Sosyoloji Profesörü Firouzeh Nahavandi'nin görüşlerine yer verildi.

"ERDOĞAN, DENGELİ SİYASETİYLE SOMUT SONUÇLARA ULAŞABİLEN ÖNEMLİ BİR LİDER"

Nahavandi, Erdoğan'ın diğer Avrupalı liderlerin aksine, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile iyi ilişkiler sürdürebildiğine dikkati çekti.

Nahavandi'ye göre Erdoğan, dengeli siyasetiyle somut sonuçlara ulaşabilen önemli bir lider.

RTBF, seçimin olası ekonomik sonucunu da değerlendirdi.

Türkiye'de çok sayıda Avrupalı şirket olduğu, Avrupa'da da Türk nüfusun yatırımları olduğu hatırlatıldı.

Erdoğan'ın varlığının, seçimin ardından her iki taraf için de büyük bir ekonomik çıkar sağlayacağı yorumu yapıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan belçika siyaset
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