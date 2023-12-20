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Belçika basınından dikkat çeken İHA analizi: "Türkiye'nin büyüyen ihracatı"
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20 Aralık 2023 Çarşamba 20:35:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 20:35:00

Belçika basınından dikkat çeken İHA analizi: "Türkiye'nin büyüyen ihracatı"

Kaynak: Akşam.com.tr

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Türkiye'nin yerli ve milli imkânlar ile ürettiği insansız hava araçları (İHA) dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Belçika basında Türkiye tarafından üretilen İHA'lar üzerine yapılan analiz haberde, düşük maliyet ve yüksek performansa sahip İHA'ların küresel pazardaki payını giderek arttırdığı vurgulandı.

Belçika basını Türkiye'nin yerli üretim İHA'larını mercek altına aldı.

Akşam.com.tr'nin ICG'den çevirdiği habere göre; Türkiye tarafından geliştirilen İHA'ların modern savaşın çehresini değiştirdiği ifade edildi.

Analiz haberde, Türkiye tarafından üretilen İHA'ların maliyetlerinin gittikçe düştüğü ve teknolojik olarak gittikçe geliştiği belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALIYORLAR"

En bilinen İHA'lardan biri olan Bayraktar TB2'nin Ukrayna, Libya, Karabağ ve başka yerlerdeki savaş sahalarında kendini kanıtladığının ifade edildiği haberde, İHA teknolojisini aralıksız geliştiren Türkiye'nin kapısının birçok ülke tarafından çalındığı belirtildi.

Ankara'nın İHA ihracatından gurur duyduğunun aktarıldığı haberde, ihracatların Türk savunma sanayinin büyümesi bakımından giderek daha önemli hale geldiği dile getirildi.

RAKİPLERİNE GÖRE DAHA ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR

Türkiye'nin ürettiği İHA'ların son yıllarda birçok ülkeden yükselen bir taleple karşılaştığının altı çizilerek, bunun sebepleri arasında, Türkiye'deki şirketlerin ürettiği sistemlerin rakiplerine kıyasla daha uygun maliyetli olması ve İHA'ların çeşitli çatışma sahalarında etkinliklerini kanıtlamış olması gösterildi.

Etiketler : BELÇİKA BASINI SİHA İHA ANALİZ
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