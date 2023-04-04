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Belaruslu Elena İslamiyet'i seçti
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04 Nisan 2023 Salı 18:50:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 18:50:00

Belaruslu Elena İslamiyet'i seçti

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Belarus asıllı Türk vatandaşı Elena Akın, Bitlis'in Adilcevaz İlçe Müftülüğünde Kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. İslamiyet'i seçen Belaruslu Elena, Leyla ismini aldı.

Belarus asıllı Türk vatandaşı Elena Akın, Bitlis'in Adilcevaz İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

Adilcevaz'da evli olan Elena Akın için müftülükte "İhtida Merasimi" düzenlendi. İhtida merasimde İlçe Müftüsü Erkan Karaca tarafından Elena Akın'a İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Elena, "Leyla" adını aldı.

İlçe Müftüsü Erkan Karaca, Leyla Akın'a "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Rusça dini kitaplar hediye etti.

Etiketler : belarus elena islamiyet müslüman

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