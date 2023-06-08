Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik, Fidan'ı tebrik etti
Kaynak: AA
Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.
Belarus'un Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aleynik'in Türk mevkidaşı Fidan'ı kutladığı belirtildi.
Açıklamada, "Aleynik, Fidan'a sağlık, başarı ve sorumlu olduğu görevinde esenlik diledi." ifadesi kullanıldı.
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