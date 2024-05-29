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29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:29:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:29:00

Beklenen takvim açıklandı... Milyonları ilgilendiriyor!

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Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı takvimini açıkladı.

Okullar 14 Haziran'da kapanacak, 9 Eylül'de açılacak.

Çalışma takvimi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlandı.

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ 11 KASIM'DA...

Takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri yapılacak.

Birinci dönem 9 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım arasında olacak.

YARIYIL TATİLİ 20 OCAK'TA...

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak-31 Ocak 2025 arasında yapılacak.

İkinci dönem ders zili 3 Şubat 2025 Pazartesi günü çalacak.

İKİNCİ DÖNEM ADA TATİLİ 31 MART'TA...

Ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanmış olacak.

Etiketler : öğretim takvim meb
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