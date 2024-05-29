Beklenen takvim açıklandı... Milyonları ilgilendiriyor!
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı takvimini açıkladı.
Okullar 14 Haziran'da kapanacak, 9 Eylül'de açılacak.
Çalışma takvimi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlandı.
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ 11 KASIM'DA...
Takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri yapılacak.
Birinci dönem 9 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım arasında olacak.
YARIYIL TATİLİ 20 OCAK'TA...
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak-31 Ocak 2025 arasında yapılacak.
İkinci dönem ders zili 3 Şubat 2025 Pazartesi günü çalacak.
İKİNCİ DÖNEM ADA TATİLİ 31 MART'TA...
Ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanmış olacak.
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