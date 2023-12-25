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"Türkiye terörle kesintisiz mücadelesini sürdürecektir"
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25 Aralık 2023 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 13:53:00

Bekir Bozdağ: Türkiye terörle kesintisiz mücadelesini sürdürecektir

Kaynak: AA

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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti, devlet ve millet olarak yekvücut şekilde teröre karşı kararlı, kesintisiz mücadelesini dün ve bugün olduğu gibi yarın da sürdürecektir. Terör, hedeflerine bugüne kadar ulaşamadığı gibi bundan sonra da ulaşamayacaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, bugün Meclisimizin geleneklerine uygun şekilde son birleşimi yönetecekti ancak geçirdiği ağır grip nedeniyle tedavisi sürdüğü için bugünkü birleşime katılamadı. Her bir üyeye saygılarını, selamlarını iletiyor. Meclis Başkanımıza Divan olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

GÖRÜŞMELER 217 SAAT 59 DAKİKA SÜRDÜ

Bütçe ve kesin hesap görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 20 Ekim 2023 ile 24 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini anımsatan Bozdağ, komisyonda 21 toplantı ve 70 oturumda yapılan görüşmelerin 217 saat 59 dakika sürdüğünü, bu toplantılarda 7 bin 834 sayfa tutanak tutulduğunu belirtti.

Genel Kurulda 11 Aralık 2023 tarihinde başlayan bütçe görüşmelerinin bugün tamamlanacağını dile getiren Bozdağ, 14 birleşim ve 71 oturumda toplam 180 saat 42 dakika çalışma yapıldığını, 6 bin 517 sayfa tutanak tutulduğunu kaydetti.

"Bölücü terör örgütünü, destekçilerini bir kez daha lanetliyorum"

Bekir Bozdağ, yoğun çalışma sürecinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk bütçesinin hayırlı olmasını Cenabıallah'tan temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Bütçe görüşmeleri sırasında vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e ve bölücü terör örgütü PKK'nn saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Bozdağ, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulundu. Bozdağ, şöyle devam etti:

"Terörü, bölücü terör örgütünü, destekçilerini bir kez daha lanetliyorum. Bilinmeli ki Türkiye Cumhuriyeti, devlet ve millet olarak yekvücut şekilde teröre karşı kararlı, kesintisiz mücadelesini dün ve bugün olduğu gibi yarın da sürdürecektir. Terör, hedeflerine bugüne kadar ulaşamadığı gibi bundan sonra da ulaşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, bin yıldır süren sarsılmaz birliği ve kardeşliğine dönük bu saldırıları defetme kudretine her zaman kadirdir.

Sadece terör örgütünü, teröristleri değil onları besleyen, yularlarını elinde tutan ülkeleri ve karanlık güçleri de tarihin çöplüğüne havale etmeyi bu büyük millet dün olduğu gibi bugün de başaracaktır. Bu vesileyle terörle kararlı mücadelesini sürdüren kahraman silahlı kuvvetlerimizin mensuplarına, güvenlik güçlerimize ve bu alanda görev yapan her bir vatan evladına Divan olarak, TBMM Genel Kurulundan saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Gözlerinden öpüyor, başarılar diliyoruz. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin."

Daha sonra bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi ve ilk sözü, İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu aldı.

Etiketler : bekir bozdağ terör terör örgütü pkk
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