Çomoğlu'ndan kahreden haber!

Umudun Kıyısında , Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi , Yüksek Sosyete gibi başarılı yapımlarda rol alan Gülşah Çomoğlu, 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki oyuncu Çomoğlu, bugün hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu Çomoğlu'nun vefatını eşi Gökhan Günal, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'ta yakın arkadaşı için taziye mesajı yayınladı.

Oyuncu Karakoç sosyal medya paylaşımında, "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?



Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Konservatuvar bölümünde eğitimini tamamladı.

Kısa sürede başarısı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına giren Çomoğlu, 'İki Efendinin Kuşağı', 'Troyalı Kadınlar', 'Kafatası', 'Yeşil Kuş', 'Tanrı', 'Hürrem Sultan', 'Camdan Kalp' ve 'Venedik Taciri' adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.