Çomoğlu'ndan kahreden haber!

Behzat Ç. rolüyle tanınan Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
Başarılı projelerde rol alan Gülşah Çomoğlu 38 yaşında yaşama gözlerini yumdu. 2 yaşında bir kız çocuğu olan Çomoğlu'nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkarak, Kanlıca Camii'nde defnedilecek.
Umudun Kıyısında , Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi , Yüksek Sosyete gibi başarılı yapımlarda rol alan Gülşah Çomoğlu, 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.
2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki oyuncu Çomoğlu, bugün hayata gözlerini yumdu."HAYATIMIN NEŞESİ"
Oyuncu Çomoğlu'nun vefatını eşi Gökhan Günal, sosyal medya hesabından duyurdu:
"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir.""AH GÜLŞAH, GÜZEL ARKADAŞIM..."
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'ta yakın arkadaşı için taziye mesajı yayınladı.
Oyuncu Karakoç sosyal medya paylaşımında, "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü.
GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?
Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Konservatuvar bölümünde eğitimini tamamladı.
Kısa sürede başarısı sayesinde yapımcılar tarafından aranan oyuncular arasına giren Çomoğlu, 'İki Efendinin Kuşağı', 'Troyalı Kadınlar', 'Kafatası', 'Yeşil Kuş', 'Tanrı', 'Hürrem Sultan', 'Camdan Kalp' ve 'Venedik Taciri' adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.