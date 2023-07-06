Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Personel alımı yapılacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücreti ve personel alımına ilişkin açıklama geldi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTIŞI MEMUR MAAŞINA GÖRE SABİTLENECEK

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik ücretindeki artışın memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini belirtti. Kaynaklar sistemin hayata geçirildiği 2019'dan bugüne kadar bedelli askerlik uygulamasına başvurunun sürekli arttığını da vurguladı.

Mehmetçiğin Kosova'daki çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, ülkede yaşanan gerginliğin ardından 65'inci Mekanize Piyade Tugayına bağlı iki bölüğün 2 Temmuz'da Kosova'da görevine başladığını belirtti.

Mehmetçiğin barışı destekleme görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden kaynaklar, "Şu ana kadar çalışmalarımız başarıyla devam ediyor, bir olumsuzluk söz konusu değil. Birliğimizin görevi eylül ayı başına kadar devam edecek" açıklamasında bulundu.

PERSONEL ALIMI

MSB'den personel alımına ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: "Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alım/temini için planlamalar yapılmış olup alım/temin faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 05 Temmuz-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir."