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03 Ocak 2024 Çarşamba 10:52:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 10:52:00

Bedelli askerlik ücreti açıklandı

Kaynak: AA

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TÜİK'in bugün aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2024 bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Buna göre bedelli askerlik ücreti 2024 yılı Haziran-Temmuz dönemi için 182 bin TL civarında oldu.

Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammı ile artıyor. Memurlar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez zam alıyor.

TÜİK bugün Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşti. Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

Mevcut durumda bedelli askerlik ücret 122 bin 351 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 49,25'lik memur maaş zammına göre yapılan hesaplamada bedelli askerlik ücreti 2024 yılı Haziran-Temmuz dönemi için 182 bin TL civarında olacak.

Etiketler : bedelli askerlik ücret zam
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