Bebeklerin kimlikleri adreslerine gönderiliyor

Sağlık Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen e-Tescil uygulamasına dahil olan Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyelerinde doğan bebeklerin bilgilerini alarak kimliklerinin adreslere ulaşmasını sağlıyor. Eylül 2022 ile Ekim 2023 arasında 1341 bebeğin dünyaya geldiği hastanede, 530 bebeğin kimlikleri ailelerin isteği üzerine adreslerine gönderildi.