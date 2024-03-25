VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emeklilere özel indirimler geliyor!
AK Parti'li Akbaşoğlu'dan Özgür Özel'e tepki: İspat etmezsen yalancısın!
Muğla deprem meydana geldi
Netanyahu'dan ABD'ye tehdit: BM'de ateşkes tasarısını veto etmezse...
BM'de Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi!
Bakan Fidan, Stoltenberg ile görüştü
25 Mart 2024 Pazartesi 17:33:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 17:33:00

Bebek katili Öcalan'a güzelleme yapan CHP'li Belediye Başkan adayına soruşturma

Kaynak: AA

ABONE OL

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, CHP Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski devlet bakanlarından Erdem'in, Bostandere Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında gittiği bir kahvehanede kaydedilen ve internet sitelerinde de paylaşılan, terör örgütü elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Şükrü Erdem hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma açıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının çağrısı üzerine adliyeye gelen Erdem'in ifadesi sürüyor.

Etiketler : Mustafakemalpaşa CHP adayı terör soruşturması
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX