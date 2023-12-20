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20 Aralık 2023 Çarşamba 03:15:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 03:15:00

Bebek katili Netanyahu'ya bir darbe daha! Yaralı askerler görüşmeyi reddetti

Kaynak: AA

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İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'ne yaptığı ziyaret sırasında görüşmeye katılmayı reddettiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi. Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.

Bu arada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Sheba Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek 7 Ekim'de yaralanan siviller ve Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerle görüştüğü ifade edildi.

Etiketler : israilli yaralı askerler başbakan netanyahu hastane ziyareti
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