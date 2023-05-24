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BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor
24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:30:00

BDDK: Bankalar hakkında belgeye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor

Kaynak: TRT Haber

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalar hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

BDDK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalarımız hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup bu tur mesnetsiz ve gerçeğe aykırı açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.

Etiketler : BDDK Bankalar sosyal medya
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