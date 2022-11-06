BBP Lideri Mustafa Destici: Terörün kökünü kurutacağız
Malatya mitinginde konuşan BBP Lideri Mustafa Destici, 'Sınırımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz' dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya mitinginde konuştu.
BBP Lideri Mustafa Destici'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Sınırımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz"
Bu mücadelenin sonunda ülkemiz sınırları içerisinde ve dışında, milletimizin istiklaline ve istikbaline göz dikmiş bir terörist dahi kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek.
"Terörün kökünü kurutacağız, bir tane bile terörist bile kalmayacak"
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