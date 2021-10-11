BBP Lideri Destici: Yarın Demirtaş'ın eşi aday gösterilirse hiç şaşırmam

24 TV'nin her bölümü ses getiren programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

Destici, Star yazarı Esra Elönü moderatörlüğünde, Arafta Soruları cevapladı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANINA YÖNELİK İDDİALARI KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin Cumhur İttifakıyla yola devam etmesini isteyen BBP Lideri Mustafa Destici, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarına sert tepki gösterdi. Destici, "Milli İradeye tam teslim olduk. Bunun da herkesin rıza göstermesini rica ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun sayın Cumhurbaşkanına yönelik iddiaları kabul edilebilir değil. Hiç bir siyasi parti bu yollara tevessül etmemeli. Kılıçdaoğlu'ndan bu tarz konuşmalardan uzak durmasını istiyoruz. Cumhur İttifakı içindeyiz. Kararı millet verir. Türkiye zor bir eşikten geçiyor. ABD-Biden bize neden tepki gösteriyor? Libya'da Karabağ'da olduğumuz için kendi petrolümü aradığımız için S-400 aldığımız için. Biden'ın bu tavrı Sayın Erdoğan'a değil Türkiye'yedir. Türkiye'nin Cumhur İttifakıyla yola devam etmesini istiyorum" dedi.

"HDP İŞ BİRLİĞİYLE LİBYA'DA, KKTC'DE NE YAPABİLİRSİNİZ?"

CHP ve İYİ Parti'nin HDP'yle iş birliği yapmasına tepki gösteren Destici, "Karşı blok, HDP'yle işbirliğiyle Meclis'te çoğunluğu ele geçirmek istiyor. Siz HDP'le işbirliği yaparak Suriye'de Libya'da KKTC'de ne yapacaksınız?. İstanbul'da CHP'nin kazanması İYİ Parti ve HDP'nin desteğiyle oldu" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM BARAJI YA SIFIRLANMALI YADA EN FAZLA %3 OLMALI"

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren görüşmesine ilişkin, "Seçim barajı konusunda bir görüşmemiz oldu. Uyum yasaları süreci yarım kaldı. Şimdi bu konu hakkında çalışmalar yapılıyor. Yüzde 3 üzerinde bir seçim barajı kabul edilemez. Milletvekillerin ön seçimle seçilmesi lazım. Barajın olmamasını düşünüyoruz. Partiler ittifak içinde kendi adı ve amblemiyle seçime girmeli. Barajın yüzde 10'dan 7'ye düşmesi tabi iyi bir gelişme ama tabloyu değiştirmiyor. Ya sıfırlanmalı yada en fazla yüzde 3 olmalı" dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ BİR KENARA BIRAKIP UZLAŞALIM"

Anayasa çalışmaları konusunda önemli bir çağrıda bulunan Destici, tüm siyasi partilerin kırmızı çizgisini bir kenara bırakmasını istedi. Desteci, "Darbe anayasasından kurtulmak için mücadele ettik. Yeni anayasa çalışmalarına destek verdik. Kırmızı çizgilerimizi bir kenara bırakıp uzlaşalım. Anlaşamadığımız konuları millete götürelim. Kemal bey diyor ki "AK Parti'yle anayasa konusunu görüşmem. Yüzde 40 alan partiyle konuşmuyorsun, PKK'nın partisiyle konuşuyorsun" dedi.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN EŞİ APARAT OLARAK KULLANILIYOR"

Yasin Börü ve arkadaşlarının azmettiricisi olarak cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde Fox TV'nin yayına çıkarılmasına değinen BBP Lideri Destici, "Yasin Börü'nün katili bir de azmettiricisi Selahattin Demirtaş'tır. HDP ismiyle çağrı yapıldı. Halk ayaklanmaya çağrıldı. Sokağa çıkanlar da kendisinden olmayanları öldürdü. Selahattin Demirtaş'ın eşi aparat olarak kullanılarak bir mühendislik çalışması yürütülüyor. Hem Demirtaş ailesi hem de Selahattin Demirtaş meşruymuş algısı oluşturuluyor. Bu mühendislik çalışmasının Amerika ve Avrupa'yla birlikte yürütüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'IN EŞİ ADAY GÖSTERİLİRSE ŞAŞIRMAM"

Millet İttifakı'nın seçimi kazanması için HDP'nin desteğini alması gerektiğini belirten Destici, "HDP'de en etkili kaynak Kandil, İmralı ve Selahattin Demirtaş. HDP üstünde etki gücü yüksek 3 faktör. Yarın hanımı aday gösterilirse hiç şaşırmam. Terör örgütü için isimler çok da önemli değil. Netice önemli" dedi.

"HDP'NİN KAPATILMASI GEREKİYOR"

HDP'nin kapatılması gerektiğini ifade eden Destici, "Hiç bir siyasi parti terör örgütüyle iş birliği yapamaz. Hukuk ne diyorsa bunun gereği yapılmalı. PKK'nın ne kadar uzantısı varsa bir defada kapatmalıyız, bir daha açılmamak üzere. Devlet, terör örgütü PKK'ya parti, televizyon, gazete vb. kurdurmamalıdır. Terörle mücadele topyekün sürdürülmeli. O zaman sonuç alabiliriz. Polisimiz askerlerimiz mücadele edecek bunlar da gelecek Meclis'te terör propagandası yapacak. Tam devletimiz PKK'nın belini kırmış Kılıçdaroğlu çıkmış "Kürt sorununu HDP'yle görüşeceğiz" diyor. Birisi bu Kürt sorunu nedir bunu açıklasın" dedi.