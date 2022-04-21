BBP Genel Başkanı Destici, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi: Bana teklif geldi ama hükümetimizle istişare ederek gitmeme kararı verdik

Destici, parlamentoda görev yapan basın mensuplarıyla TBMM'de bir araya gelerek soruları yanıtladı.

İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını lanetleyen Destici, "Üç dinin mensuplarının orada kardeşçe yaşamasını arzu ediyoruz ama siyonizm dışarıdan müdahale ile burayı karıştırıyor, Kudüs'ü tek dinli, tek milletli hale getirmeye çalışıyor. Bunu reddediyoruz. Dünya var oldukça orada hem İslam'ın kutsalları yaşayacak hem de Müslüman varlığı güçlü şekilde devam edecek." diye konuştu.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmelerine ilişkin eleştirilere değinen Destici, konunun insani, vicdani ve imani boyutu bulunduğunu ifade etti. Destici, sığınmacılar üzerinden Türkiye'yi karıştırmak ve kaos çıkarmak isteyenlerin devreye sokulduğunun görüldüğünü belirtti. Bu konudaki düşüncesinin, Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri ve döndürülmeleri yönünde olduğunu vurgulayan Destici, "Mültecilerin tamamı, savaş bittiğinde Suriyeli ise Suriye'ye, Afganistanlı ise Afganistan'a, Ukraynalı ise Ukrayna'ya gönderilmeli." ifadesini kullandı.

Destici, sığınmacıların siyasi ranta dönüştürülmemesini isteyerek "Suriye'nin kuzeyinde uluslararası kuruluşların ya da başka İslam ülkelerinin finansıyla yapılan yeni yerleşim yerleri var. Tahmin ediyorum, bu yıl bunlar tamamlanacak, yıl sonuna kadar 500 bin mülteci Suriye'ye dönecek." bilgisini paylaştı.

Sığınmacıların Türkiye'de kalıcı olmalarını doğru bulmadıklarını vurgulayan Destici, "Biz vicdanlı bir milletiz ama bu 'Ülkemizi göçmenlerle dolduralım, bunlar burada ilanihaye kalsın.' demek değil. Biz bunları vatandaşımız yapmayacağız ve kendi ülkelerine göndereceğiz. Nihai hedefimiz bu." değerlendirmesini yaptı.

Destici, Suriye rejimiyle görüşme konusuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini tasvip etmediğim gibi elbette Esed rejimini tasvip etmiyorum ama bu uluslararası ilişkilerin, ikili ilişkilerin kurulamayacağı anlamına gelmez. Türkiye elbette İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye'nin başındaki hükümetle de görüşebilir. Bunun şartı, Suriye'de iç savaşın bitmesine, toprak bütünlüğüne katkı sağlayacaksa, tek başına Suriyeli mültecileri Suriye'ye gönderme konusunda bir katkı sağlayacaksa yine görüşülmelidir." ifadelerini kullandı.

"BANA DA TEKLİF GELDİ"

Suriye rejimiyle görüşmesi konusunda kendisine de teklif geldiğini açıklayan Destici, şunları söyledi:

"Bazı partilerimiz 2013'te gittiler, Esed ile görüştüler. Biz gitmedik. Devletimizle, hükümetle, Dışişleri ile istişare ederek gitmedik. Şimdi bize de aracı olmamız konusunda teklif geldi. İçlerinde Esed rejimine yakın olan gruplar hatta Türkmenler de var. Bazı siyasetçilerden de orayla ilişkide bulunan, Suriye'deki birtakım yetkililerden de bize böyle bir görüş geldi. Biz yine burada devletimizle, hükümetimizle, Dışişlerimizle istişare ederek karar verdik. Görüşmeye gitmedik çünkü biz devletimizi ve milletimizi önceleriz."

- "TAKTİK İTTİFAKI KURMAK İSTİYORLAR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Üçüncü bir ittifak olabilir" açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Destici, şöyle devam etti:

"Temel Bey, 'Bizim tabanımız, CHP ile ittifak yaptığımızda zorlanıyor.' dedi. Millet İttifakı'ndaki sağ partilerin ayrılarak başka bir ittifak oluşturması şeklinde bir düşünceleri var. Bu da olmazsa geriye kalan 3-4 parti ittifak oluşturarak barajın yüzde 7'ye düşmesiyle bunu geçebilecekleri ve bu şekilde CHP'den dolayı Millet İttifakı'na oy vermeyen, sağ ya da muhafazakar diye nitelendirdikleri seçmenin oylarını alma açısından bir taktik ittifakı kurmak istiyorlar. Aslında yine Millet İttifakı ama bir taktik içinde stratejik bir hamle daha yaparak daha fazla oy almak ya da ittifaklarından oyun kaçmasını engellemek için başka bir ittifak daha kurmak istiyorlar. Bu, tamamen planlı bir çalışma."

"BİZİM DE SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZIN DA GÖRÜŞÜ NET"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, HDP'nin kapatılması konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Destici, bu konuyu konuşmadıklarını belirtti. Bu konuda Erdoğan'ın da kendilerinin de görüşünün net olduğunu kaydeden Destici, "Anayasa Mahkemesi üyeleri, önlerindeki Anayasa'ya göre karar vereceklerse HDP kapatılır ama bizdeki bazı siyasetçiler gibi işin yorumuna girerek 'Kapatırsak yenisi açılır. Buraya oy veren milyonlarca seçmen ne olur? Avrupa ne der?' gibi birtakım saiklerle karar vermeye kalkarlarsa bu başka bir şey. Önlerindeki Anayasa açık, net kapatılır." ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA ARTIRILMALI"

Emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin bir soruya Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması yönündeki düşüncemi ifade ettim." karşılığını verdi.

Destici, 2 bin 500 liranın alt limit olarak kabul edilip temmuzda emeklilerin maaşına zam yapılmasını isteyerek "Yüzde 61 enflasyon varken elbette emeklilerin maaşının da ikramiyesinin de o oranda olmuyorsa bile maaşlar zaten o oranda artırılmalı da ikramiyeler de en azından makul bir düzeyde artırılmalı. Hadi diyelim Ramazan Bayramı geçti ama Kurban Bayramı'nda mutlaka artırılmalı." diye konuştu.