BBP Genel Başkanı Destici: Hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz

BBP Genel Başkanı Destici: Hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Cumhur İttifakı'nın ilkelerine bağlı olan bütün siyasi partiler, Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." dedi.

Destici'nin açıklamasından öne çıkanlar:

-Faydalı bir görüşme oldu, deprem de gündemimizdeydi.

-Cumhur İttifakı'nın gösterdiği hassasiyetleri gösteren siyasi partiler dahil olabilirler.

Uyumlu bir şekilde ittifakımız ve çalışmamız devam ediyor.