BBP Genel Başkanı Destici: Hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Destici; "Depremde tüm yaralar sarılana kadar devletimizle birlikte bizde hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Cumhur İttifakı'nın ilkelerine bağlı olan bütün siyasi partiler, Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." dedi.
Destici'nin açıklamasından öne çıkanlar:
-Faydalı bir görüşme oldu, deprem de gündemimizdeydi.
-Cumhur İttifakı'nın gösterdiği hassasiyetleri gösteren siyasi partiler dahil olabilirler.
Uyumlu bir şekilde ittifakımız ve çalışmamız devam ediyor.
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