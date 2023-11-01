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01 Kasım 2023 Çarşamba 22:13:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 22:13:00

BBC doğruladı: İsrail, sivillerin göç etmesini istediği güney bölgesini vurdu

Kaynak: AA

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BBC, İsrail'in Gazze'de sivillerin göç etmesini istediği güney bölgesini vurduğunu doğruladı. Uyarı ve talimatlardan bazılarının Gazze halkının güneydeki belirli bölgelere gitmeleri tavsiyesini içerdiğini belirten BBC ekibi, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması için verdiği talimatların ilkinden bu yana yüz binlerce kişinin güneye taşındığını, ancak bu bölgede de İsrail bombardımanının sürdüğünü ortaya koydu.

BBC'de yer alan habere göre, "BBC Doğrulama" ekibi, Gazze'de sivillere yönelik riski daha iyi anlayabilmek için İsrail'in dört spesifik saldırısını analiz etti, bazı uyarılarını ve tahliye talimatlarını da inceledi.

Uyarı ve talimatlardan bazılarının Gazze halkının güneydeki belirli bölgelere gitmeleri tavsiyesini içerdiğini belirten BBC ekibi, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması için verdiği talimatların ilkinden bu yana yüz binlerce kişinin güneye taşındığını, ancak bu bölgede de İsrail bombardımanının sürdüğünü ortaya koydu.

BBC, bu durumun, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşlarının, "Gazze'de hiçbir yerin siviller için güvenli olmadığı" uyarısında bulunmasına yol açtığına dikkati çekti.

İSRAİL, RİMAL VE HAN YUNUS'TA 200'DEN FAZLA HEDEFİ VURDU

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının gece boyunca kuzeydeki Rimal ve güneydeki Han Yunus'ta 200'den fazla hedefi vurduğunu belirtmişti.

BBC, bu tarihte Han Yunus'un merkezine düzenlenen bir saldırının yerini ve hasarın boyutunu anlamak için incelemede bulundu. Saldırının ardından yayınlanan video görüntülerinde şehir merkezindeki enkaz ve yıkılmış binalar görüldü. BBC ekibi, Han Yunus'taki caminin minaresi gibi görsel ipuçlarını da kullanarak saldırının yerini teyit etti.

İSRAİL ORDUSUNUN, REFAH'IN MERKEZİNDEKİ BİR MEYDANI VURDUĞU DOĞRULANDI

BBC, 11 Ekim'de güneyde Mısır sınırı yakınlarında bir başka saldırı daha olduğunu ve Refah'ın merkezindeki bir meydanın vurulduğunu doğruladı. BBC Doğrulama Ekibi, saldırının ardından meydandaki yıkımı gösteren ve sosyal medyada paylaşılan bir videoyu inceledi, saldırıdan önce meydanın mevcut görüntülerini kullanarak, binaların buraya ait olduğunu tespit etti.

İsrail ordusu, saldırıdan üç gün önce yayımladığı uyarıda, Refah sakinlerine yönelik bir talimata yer vermiş ve "güvenliğiniz için derhal Refah şehir merkezindeki sığınağa gidin" uyarısında bulunmuştu.

İSRAİL, GÜNEYDE YER ALAN HAN YUNUS'TAKİ BİR CADDEYE DE SALDIRI DÜZENLEDİ

BBC Doğrulama Ekibi, İsrail'in 19 Ekim'de Han Yunus'ta şehrin ana caddelerinden birine düzenlediği saldırıyı da caddede yıkılan binaların videolarına bakarak doğruladı. Ekip, videodaki binaları, aynı yere ait diğer fotoğraflarla eşleştirerek buranın aynı yer olduğunu teyit etti.

İsrail ordusu, 16 Ekim'de Gazze şehri sakinlerine, Han Yunus'un güneyine taşınmaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

BBC ekibi, ayrıca, Gazze'nin merkezinde dört mülteci kampından ikisine yapılan saldırıları da doğruladı.

"GAZZE'NİN TÜM BÖLGELERİNDEKİ TERÖRİST HEDEFLERİ VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

BBC, İsrail ordusuna, haberde incelenen yerlerin İsrail güçleri tarafından vurulup vurulmadığını ve saldırılardan önce uyarı yapılıp yapılmadığını sordu.

İsrail ordusu, BBC'nin sorusuna karşılık "belirli yerlere ilişkin daha fazla bilgi veremeyeceğini" belirtti.

Ordunun yanıtında, "İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere güvenlikleri için güneye gitmeleri çağrısında bulunduğu, ancak Gazze'nin tüm bölgelerindeki terörist hedeflerin vurulmaya devam edileceği" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Uluslararası hukuk uyarınca, İsrail ordusu sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla ihtiyati tedbirler almaktadır. Bu tedbirler, mümkün olduğu durumlarda saldırılardan önce uyarıda bulunmayı da içermektedir." denildi.

Etiketler : İSRAİL GAZZE FİLİSTİN ÇATIŞMA SİVİL
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