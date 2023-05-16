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16 Mayıs 2023 Salı 20:19:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 20:19:00

'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama

Kaynak: TRT

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir." denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur.

İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir."

Etiketler : İletişim Başkanlığı Dezenformasyon YSK
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