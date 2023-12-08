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08 Aralık 2023 Cuma 14:45:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 14:45:00

Bayrampaşa'daki 45 bin metrekarelik millet bahçesinin yapımında sona gelindi

Kaynak: AA

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Bayrampaşa Belediyesince 45 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve yapımı büyük oranda tamamlanan millet bahçesi sosyal donatı alanları ve doğal yapısıyla bölgeye nefes aldıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartaltepe Mahallesi'ndeki eski Pancar Motor Fabrikası alanında inşa edilen Bayrampaşa Millet Bahçesi, bölgenin "oksijen deposu" olma özelliğini taşıyor.

Tematik bahçelerle donatılan dev park, çocuk oyun alanları, etkinlik ve pilates bölümleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu parkuru gibi vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği çok sayıda özellik içeriyor.

Zemin altında 200 araçlık otoparkı da bulunan bahçede, biyolojik gölet ve kuru havuz da yer alıyor. Müze ve kütüphaneler, çim amfiler, millet kıraathanesi ve gül bahçesi gibi alanlar da bahçenin doğal ambiyansına eşlik ediyor.

"ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sosyal belediyecilik anlayışı ile kenti güzelleştirmeye devam ettiklerini, ilçenin kimliğine yaraşır biçimde millet bahçesi inşa ederek, betona değil yeşile ve geleceğe yatırım yaptıklarını kaydetti.

Vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği bahçenin birçok özellik barındırdığını aktaran Aydıner, "Bölgeye ve İstanbul'a nefes aldıracak dev parkın inşaatı büyük oranda tamamlandı. İnşallah çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız." açıklamasını yaptı.

Millet bahçesinin hikayesinin, yerli ve milli duygularla merhum Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kurduğu Pancar Motor Fabrikası ile başladığına işaret eden Aydıner, baskılar sonucu kapatılan ve uzun süre kaderine terk edilen fabrikanın bulunduğu alana yüzlerce konut yapılarak betona dönüştürülmek istendiğini ancak Erbakan'ın mirasına sahip çıkarak yeşil alan olarak değerlendirilmesi için büyük mücadele verdiklerini anlattı.

Aydıner, bu projeyi belediyenin "ustalık eseri" olarak gördüklerini aktararak, bahçenin bölge halkının yaşamına renk katacağını, gelecek kuşaklara güzel bir miras olacağını belirtti.

Etiketler : bayrampaşa belediyesi millet bahçesi belediyecilik
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