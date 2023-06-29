Bayramdan renkli manzaralar

Kurban Bayramı yurt genelinde sevinçle kutlanırken her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı. Kimi örümcek adam kıyafeti giyip kurban pazarına gitti, kimi de koyununun kollarından bir çocuk gibi tutup onunla birlikte yolda yürüdü.

ÖRÜMCEK ADAM PAZARDA

Adana'da örümcek adam kostümünü adeta üzerinden çıkartmayan Can Şaşkın, dün sabah Yüreğir ilçesinde bulunan kurban pazarına yine kostümüyle gitti. Burada koyunların arasına giren Örümcek Adam, beğendiği koyunu seçti, pazarlığa tutuştu. Renkli anların yaşandığı koyun pazarında şaşkın bakışlar arasında pazarlığı yapan Şaşkın, koyununu satın aldı.

KURBAN YAKALAMA TİMİ

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, belediye görevlilerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

ÇOCUK GİBİ YÜRÜTTÜLER

Bursa'da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Osmangazi'de trafikte beklemek istemeyip bir an önce kesim alanına gitmek için kurbanlıkla birlikte araçtan inen iki vatandaşın koyunu ön ayaklarından tutarak yolun karşısına geçirmesi görenleri gülümsetti.

ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Samsun'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.