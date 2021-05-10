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10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00:00

Bayramda hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den yayımlanan hava durumu tahmin raporunda Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde yağış görünmez iken sıcaklıkların ise düşeceği belirtildi. Peki bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı...

Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji beş günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde yağış görünmez iken sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altın olacak. İşte ülke genelinde il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzey yönlerden Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Etiketler : bayram hava durumu yağmur sağanak
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