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22 Nisan 2023 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 16:30:00

Bayramda dışarıya çıkan İstanbullular yoğunluk oluşturdu

Kaynak: AA

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Güneşli havanın da etkisiyle Ramazan Bayramı'nın ikinci günü dışarıya çıkan İstanbullular, kentin tarihi ve turistik mekanları, sahil kesimleri ile toplu taşıma araçları ve trafikte yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar, güneşli havayı değerlendirerek kentin tarihi ve turistik mekanları ile sahil kesimlerine gelenler yoğunluğa neden oldu.

Toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu kentte, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında ve araçlarda kalabalık oluştu.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Eminönü, Sultanahmet gibi şehrin tarihi ve turistik bölgelerinde trafik ve insan yoğunluğuna neden olurken, vapur iskelelerinde de kalabalık arttı. Vapura binmek isteyenler, iskeleler ve çevresinde kuyruk oluşturdu.

MEZARLIKLARIN ÇEVRESİNDE ARAÇ TRAFİĞİ ARTTI

Bayramda kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar nedeniyle mezarlık çevrelerinde trafik yoğunlaştı.

Kalabalıklaşan şehitlik ve kabirleri ziyarete gelenler de Edirnekapı'da metrobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluğa neden oldu.

Kentin Anadolu Yakası'nda da Kadıköy Meydanı, Caddebostan ve Maltepe sahilinde insan yoğunluğu yaşandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun yanı sıra ana arterler ve yollarda da araç trafiği arttı.

D-100 kara yolu Tuzla-Kadıköy arasında her iki yönde de trafik yoğunluğu gözlendi.

Tem Otoyolu Edirne istikametinde de trafik ağır seyrederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri girişlerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda Kocamustafapaşa mevkisinden Avrasya Tüneli'ne kadar trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde başlayan trafik Cevizlibağ'a kadar devam ediyor. D-100 kara yolu Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında her iki yönde de trafik yoğun seyrediyor. Ayrıca TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu Mahmutbey'e kadar ulaştı.

Sahil yolunda ise Beşiktaş-Ortaköy ve İstinye-Rumeli Hisarı bölgeleri arasında trafik yoğun seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 15.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

Etiketler : ramazan bayramı istanbul trafik
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