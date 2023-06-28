Bayramda bildik manzaralar

Bayram öncesi dün tüm yurtta kurbanlıkların kaçış manzaraları vardı. Kimi koyunlarını drone ile aradı, kimi hayvanların peşinden koşarken yaralandı. Ortaya her yıl olduğu gibi trajikomik kareler çıktı.

4 KİŞİYİ YARALADI

Kurban Bayramı öncesinde değişmeyen manzaralar yine yaşandı. Kastamonu'nun İnebolu İnebolu ilçesine bağlı Kuzluk köyünde yaşayan Mustafa Şahin'e ait kurbanlık sahibinin elinden kaçtı. Kendisini yakalamaya çalışan 4 kişiyi yaraladı. Ortalığı savaş alanına çeviren kurbanlık, 6 saat sonra veteriner hekim kontrolünde yakalanabildi.

SÜRÜCÜLERİ KORKUTTU

İstanbul Beykoz'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Dananın üzerine koştuğunu gören sürücüler trafikte beklerken dana kısa sürede yakalandı.

DRONLA BUZAĞI TAKİBİ

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dudaş Köyü'nde Ali Parlak'a kendisine ait ağıla geldiğinde 4 buzağının olmadığı gördü. Durumu hemen jandarmaya haber eren Parlak, ekiplerle birlikte hayvanları aramaya koyuldu. Jandarma bölgede dronla çalışma yaparken, hayvanlar Dudaş yaylasından görüntülendi. Hemen bölgeye ekipler ve hayvanların sahibi yönlendirildi. Hayvanlar sağ salim alınırken, Ali Parlak jandarmaya teşekkür etti.

PAZARDAN KAÇTI

Artvin'in Hopa ilçesinde kurban pazarından ipini kopartarak kaçan boğa sahibine ve çevredekilere zor anlar yaşattı. 10 dakikalık uğraşın ardından sakinleşen boğa, diğer satıcıların da yardımıyla yakalanarak tekrar bağlandı.

İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Yalova Kazımiye köyünde vatandaşlar, kaçan boğayı yakalamak için peşine düştü. Sahibini ve köylüleri bir saat peşinden koşturan boğa, bahçede sıkıştırıldı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan kurbanlık, uyuşturucu iğneyle bayıltıldıktan sahibi tarafından teslim alındı.