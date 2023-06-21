Bayram tıraşları Kızılay'dan

Türk Kızılay gönüllüleri Van'da engelli, yaşlı ve çocukların bayram tıraşını yapıyor.



Van Muradiye'de gönüllü kuaförler, Kurban Bayramı öncesi engelli, yaşlı ve çocukları tıraş ediyor. Türk Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, mahalle mahalle gezerek yaşlıları, engellileri ve çocukları tıraş ederek bayrama hazırladıklarını söyledi.

Vatandaşların bayram sevincine ortak olduklarını ifade eden Yay, "Bir mahalleye gittiğimizde müsait olan kuaförlerimiz bize isimlerini yazdırıyor. Bugün de 3 kuaförümüzle Yalındüzü Mahallesi'ne geldik" dedi.