VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fırsatçı ev sahipleri asgari ücret zammına göz dikti
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz artırımı olacak mı?
Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ'cü sınırda yakalandı
Birbirlerine düştüler! " 7 dönem vekillik yaparken neden 'değişim' demedin?"
İYİ Parti'den CHP'ye soğuk duş!
Yeni dönemin ilk grup toplantısına başkanlık edecek!
21 Haziran 2023 Çarşamba 07:42:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 07:42:00

Bayram tıraşları Kızılay'dan

ABONE OL

Türk Kızılay gönüllüleri Van'da engelli, yaşlı ve çocukların bayram tıraşını yapıyor.

Türk Kızılay gönüllüleri Van'da engelli, yaşlı ve çocukların bayram tıraşını yapıyor.

Van Muradiye'de gönüllü kuaförler, Kurban Bayramı öncesi engelli, yaşlı ve çocukları tıraş ediyor. Türk Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, mahalle mahalle gezerek yaşlıları, engellileri ve çocukları tıraş ederek bayrama hazırladıklarını söyledi.

Vatandaşların bayram sevincine ortak olduklarını ifade eden Yay, "Bir mahalleye gittiğimizde müsait olan kuaförlerimiz bize isimlerini yazdırıyor. Bugün de 3 kuaförümüzle Yalındüzü Mahallesi'ne geldik" dedi.

Etiketler : Bayram tıraşları Türk Kızılay gönüllüleri Van
Depremzedelere desteğe devam

Depremzedelere desteğe devam
Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor

Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor
42 bin TL'lik şıklık

42 bin TL'lik şıklık
Kilt giydi

Kilt giydi
Seyirciyle ilk buluşma

Seyirciyle ilk buluşma
Futbol buluşması

Futbol buluşması
Emekli komedyen

Emekli komedyen
Antalya 'Hadise'si

Antalya 'Hadise'si
Bodrum'da İspanyol esintisi

Bodrum'da İspanyol esintisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX