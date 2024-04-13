Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'ten 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Ankara ve İstanbul'a girişlerine izin verilmeyecek.

BAYRAM TATİLİNİN 7 GÜNLÜK ACI BİLANÇOSU

Bayram tatilinin ilk 7 gününde trafik kazalarında 55 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 331 kişi ise yaralandı.